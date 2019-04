Iron Maiden-Frontmann Bruce Dickinson macht zurzeit Werbung für seine kürzlich veröffentlichte Autobiografie ‘What Does This Button Do?’. Dabei liest unter anderem Ausschnitte aus dem Werk vor, macht eine kleine Dia-Show und beantwortet Fragen aus dem Publikum. Ein Fan wollte jüngst wissen, warum der 60-Jährige sich wieder die Haare lang wachsen lässt.

Bruce Dickinson antwortete: „Naja, falls du es bemerkt hast, waren all die Leute, die daran Anstoß genommen haben, dass ich mir die Haare geschnitten habe, generell junge Leute. Sie fragten: ‚Warum hast du dir die Haare abgeschnitten?‘ Ich sagte: ‚Weil ich jung aussehen will.‘ Aber jetzt bin ich alt. Ich lasse mir die Haare wachsen. Warum? Damit ich all den alten Leuten auf den Sack gehe, die ihre Haare nicht mehr wachsen lassen können.“

