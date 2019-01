Cannibal Corpse: Erik Rutan ersetzt für kommende Konzerte Pat O’Brien

Der kuriose Einbruch und die Verhaftung von Cannibal Corpse-Gitarrist Pat O'Brien wirft noch immer vielerlei Fragen auf. Bei Kreator-Frontmann Mille sorgte der Vorfall ebenfalls für große Verwirrung.

In der neuesten Episode zu ‘The Jasta Show’, dem Podcast von Hatebreed-Sänger Jamey Jasta, war Kreators Miland "Mille" Petrozza zu Besuch. In dem Gespräch der beiden war unter anderem die Festnahme von Cannibal Corpse-Gitarrist Pat O'Brien Thema. Dieser wurde kürzlich verhaftet, weil er in ein fremdes Haus eingebrochen war und einen Polizisten angegriff, während sein eigenes Haus in Flammen aufging. Im Potcast erzählte Mille: "Ich habe immer gewusst, dass Pat ein wenig von Waffen besessen ist. Er hatte mir das einmal erzählt, aber das ist sein Ding, was ihn glücklich macht. Ich hoffe, er hat jetzt keine größeren Probleme. Keine…