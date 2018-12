Cannibal Corpse-Gitarrist Pat O’Brien verhaftet

Foto: Florian Stangl. All rights reserved.

Cannibal Corpse-Gitarrist Patrick „Pat“ O’Brien hat am Montag, den 10. Dezember eine ziemlich grandiose Vorstellung abgeliefert. für die er nun wegen Einbruchs und Angriff auf einen Polizisten im Gefängnis sitzt. Wie der Fernsehsender WFTS-TV berichtet drang der Musiker in ein Haus im 4700 Block des Windflower Circle nahe des Northdale Golf And Country Clubs im Tampa, Florida ein. Ansagen zweier Leute, das Gebäude zu verlassen, ignorierte er. O’Brien schubste eine Frau zu Boden und verzog sich in den Garten.

Dort versteckte sich Pat O’Brien hinter einem Zaun. Als die Polizei eintraf, sei er auf die Cops mit einem Messer in der rechten Hand zugerannt. Daraufhin stoppten die Beamten den 53-Jährigen mit einem Taser und verhafteten ihn. Die Kaution wurde auf 50.000 US-Dollar festgesetzt.

Und jetzt wird’s richtig wild: Gerade als Pat O’Brien in Gewahrsam war, ging sein Haus in Norwood Drive ein. Innen befand sich obendrein noch Munition, die explodierte. Zeugen haben direkt davor einen Streit am Haus beobachtet. Die Feuerwehr konnte die Flammen nach ungefähr einer Stunde bändigen, hatte jedoch schwer mit der drinnen explodierenden Munition zu kämpfen.

Gefährlicher Fund

Des Weiteren hätten sich im Gebäude auch noch zwei Flammenwerfer, wie sie das Militär benutzt, befunden, was die ganze Angelegenheit zusätzlich erschwerte. Die US-Behörde Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) untersucht den Brand.

Einen Tag darauf wurde Pat O’Brien einem Richter in Florida vorgeführt. Dabei musste der Todesmetaller ein Anti-Selbstmord-Weste tragen. Seine Hand- und Fußgelenke lagen in Ketten. Der Richter am Hillsborough County Courthouse sagte ihm, wenn er auf Kaution aus dem Kittchen heraus wolle, müsse er sich auf Drogen testen lassen.

Was das Ganze für seine Band Cannibal Corpse bedeutet, bleibt abzuwarten. Das Quintett hat kürzlich bekannt gegeben, auf dem nächsten Abschiedstourabschnitt von Slayer in Nordamerika dabei sein. Wollen wir für Corpse hoffen, dass Pat dann wieder auf freien Fuß ist und die Sache aufgeklärt ist.