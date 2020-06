Cannibal Corpse nehmen neues Album auf

In diesen dunklen Tagen erscheint jede gute Nachricht umso schöner. Und sei sie auch noch so unbedeutend. Doch die jüngste Neuigkeit aus dem Hause von Cannibal Corpse ist das keineswegs, denn ich Fan-Kreisen werden die Death-Metaller aus Florida glühend verehrt. So dürften die Anhänger nun auch aus vollem Herzen jauchzen angesichts der Tatsache, dass die Band aktuell ein neues Album aufnimmt.

Unsanfte Versohlung

Frontmann und Propeller-Mosher George „Corpsegrinder“ Fisher hat die News via Instagram verbreitet. Dort zeigt er sich auf einem Selfie mit Kopfhörern in einem mit schweren Vorhängen abgehängten Raum und schreibt dazu: „Ratet mal, was ich gerade tue @manarecording @cannibalcorpseofficial @alexwebsterbass @erikrutanofficial #paulmazurkiewicz #robbarrett @metalbladerecords“. Zwei der Hashtags verdienen besondere Beachtung: Denn in den in Saint Petersburg in Florida liegenden Mana Recording Studios hatten Cannical Corpse bereits den Vorgänger RED BEFORE BLACK (2017) eingetrümmert.

Die Aufsicht dabei hatte Produzent Erik Rutan (Soilent Green, Belphegor, Hate Eternal), der Cannibal Corpse zuvor schon bei den Platten KILL (2006), EVISCERATION PLAGUE (2009) und TORTURE (2012) betreut hatte. Insofern verwundert es auch nicht, dass der mit den jüngeren Werken so vertraute Rutan direkt als Ersatzgitarrist für Pat O’Brien eingesprungen ist. Letzterer wurde im Dezember 2018 wegen Einbruchs und Angriff auf einen Polizisten verhaftet, während sein Haus inklusive Waffen- und Munitionslager in Flammen aufging. Dem Vernehmen nach ist für die Veröffentlichung der neuen Scheibe das Ende des Jahres angepeilt.

