Vor ein paar Jahren verlor Def Leppard-Gitarrist Vivian Campbell durch seine erste Chemotherapie seine Haare und stand anschließend ganz ohne auf der Bühne. Dadurch wurde er in seinen musikalischen Fähigkeiten nicht länger gehemmt.

Vor sechs Jahren wurde der Def Leppard und Last In Line-Gitarrist Vivian Campbell mit Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert. Der Kampf des Musikers gegen die bösartige Erkrankung hält noch immer an. Nun konnte Campbell daran aber auch eine gute Seite entdecken. In einem Interview mit ‘Pat's Soundbytes Unplugged’ erzählte er, dass der Kampf gegen den Krebs ihn zu einem besseren Gitarristen gemacht hätte. Er erklärte, wie er sich nach der Diagnose Gedanken um die Zukunft und vor allem aber auch über seine Haare machte: Eines der ersten Dinge, über die ich nachdachte, war: ‘Meine Haare fallen aus bei der Chemotherapie. Ich brauche eine Perücke. Ich kann sonst…