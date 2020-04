Century Media-Band Canis Morsum: April, April

Foto: Century Media, Screenshot via Facebook. All rights reserved.

Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich Musiker, Bands und News-Websites hinsichtlich Aprilscherzen diesmal extrem zurückgehalten. Das ist natürlich ein bisschen schade, schließlich sollte genau jetzt der Humor nicht zu kurz kommen. Das Metal-Label Century Media hingegen hat keine Kosten und Mühen gescheut, um die Metal-Gemeinde mit der Band Canis Morsum reinzulegen.

Am 25.03. mischte sich unter die Labelnews die Meldung, dass die legendäre Blackened Death Metal-Band Canis Morsum unter Vertrag genommen worden sei, und dazu konnte man sich den ersten Song ‘Iniquitous Rites Of Kerberos’ reinziehen.

So weit, so gut. Der gar nicht mal so unanhörliche Song fand in kleinen Kreisen Anklang, wird aber erst jetzt so richtig gehailt. Ebenso wie Century Media für diesen Aprilscherz, der gestern aufgelöst wurde, inklusive Making Of.

Zuerst wurde der Song aufgenommen, Name und Titel ausbaldowert und das Band-Logo erstellt. Danach standen die Vokalaufnahmen an – mit Hunden. Deren Growls beim spielerischen Kämpfen wurden bearbeitet und in den Song eingefügt. Et voilà, der Canis Morsum-Spaß konnte beginnen. Wir sagen: Großes Kino! Und fragen: Wann kommt das Album?