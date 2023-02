Chapel Of Disease gehen getrennte Wege

auch interessant

In den Sozialen Medien verkündeten die Kölner Death-Metaller Chapel Of Disease überraschend ihre Trennung. Die für März geplanten Tour-Termine könne die Band nicht mehr wahrnehmen. Das Ende bedeute dies aber nicht, heißt es.

Vorläufiges Ende

Empfehlung der Redaktion Nervosa: Bassistin Mia Wallace zieht sich zurück Thrash Metal Bei Nervosa dreht sich das Besetzungskarussell munter weiter: Nun scheint sich auch Mia Wallace (Bass) aus dem Line-up zurückzuziehen. „Schweren Herzens müssen wir euch hiermit mitteilen, dass wir uns nach 15 gemeinsamen Jahren entschieden haben, uns zu trennen“, erklärte Gitarrist und Sänger Laurent Teubl in einem Statement. „Auch wenn die Band weiterhin bestehen und in neuer Besetzung weitermachen wird, ist dies sicherlich das Ende eines großen Kapitels für uns alle.“

Auf die konkreten Gründe der Trennung gingen Chapel Of Disease allerdings nicht ein. Nur so viel: „Wir können mit so vielen positiven Erinnerungen auf diese Zeit zurückblicken und während wir die Entscheidung getroffen haben, die bestehende Konstellation aufzulösen, hat jeder von uns deutlich gemacht, dass nach allem, was wir gemeinsam erreicht haben, die Band am Leben erhalten werden soll und dass unsere Freundschaften untereinander mehr wiegen als alles andere.“

SUMMONING BLACK GODS auf Amazon.de bestellen!

Empfehlung der Redaktion Ex-Sängerin spricht über ihre Zeit bei Thundermother Hard Rock Die ehemalige Sängerin von Thundermother spricht über ihre Zeit bei der erfolgreichen Band. Differenzen gab es wohl schon länger. Ein letzter Dank gilt den Fans und Laurents Band-Kollegen. Außerdem versprach er, das Erbe der Band adäquat zu verwalten: „Während wir dankbar für all die Möglichkeiten sind, die uns von verschiedenen Menschen gegeben wurden, und für all die freundlichen Worte oder Gesten, die viele von euch uns gegeben haben, sind wir noch dankbarer für die Zeit, den Schweiß und die Tränen, die wir alle in diese Band investiert haben und für das, was wir als Gruppe von Individuen daraus gemacht haben. Das kann uns niemand nehmen und es wird immer ein Teil von uns sein. Deshalb möchte ich hiermit David (Dankert, Schlagzeug – Anm.d.A.) und Ced (Cedric Teubl, Gitarre – Anm.d.A.) für alles danken, was war und was sein wird. Ich kann für mich nur sagen, dass ich das alles auf die sorgfältigste Weise hüte.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.