Chelsea Grin: Mit Müsli in den Moshpit

Foto: Alex Volkmer. All rights reserved.

With Full Force 2015, Chelsea Grin

Die aktuell laufende Warped Tour in den USA macht nicht nur mit Temperaturen über 30° und daraus folgend mindestens 20 Einlieferungen ins Krankenhaus und über 200 behandelten dehydrierten Personen von sich reden:

In Denver wurde ein Fan gefilmt, der während des Chelsea Grin-Konzerts in den Pit marschierte und dabei gemütlich Lucky Charms in sich rein löffelte.

Warum?

Das ist die große Frage, unterhaltsam anzusehen ist es dennoch. Nun stellen sich natürlich diverse Fragen: Wie brachte er das Müsli und den Löffel auf das Gelände?

Wie konnte er die Milch lange genug kühl halten, warum hat er sich für diese spezielle Situation ausgerechnet Lucky Charms ausgesucht, und warum gerade bei Chelsea Grin?

Handelt es sich bei dieser „Performance“ eventuell um einen Protest gegen die langweilig empfundenden Chelsea Grin oder sogar um eine Aktion „Friedliches gemeinsames Frühstücken statt wilder Moshpits“?

Wir wissen es nicht – seht es euch selbst an (Bild anklicken für Video):