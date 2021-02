Chester Bennington: „irrsinnig gut drauf“ 2 Tage vor Tod

Linkin Park-Frontmann Chester Bennington soll kurz vor seinem Tod noch bester Laune gewesen sein. Dies sagte sein Grey Daze-Bandkollege Sean Dowdell im Interview mit Anne Erickson of Audio Ink Radio (siehe auch Video unten). Auf die Frage der Moderatorin, ob Dowdell überrascht gewesen sei, dass Chester Bennington sich das Leben genommen habe, sagte er: „Über die Jahre hat er auf mehreren verschiedenen Gebieten gekämpft.

Aber in den Wochen und Monaten vor seiner Entscheidung, habe ich nichts gespürt. Ich habe zwei Nächte, bevor er starb, mit ihm gesprochen. Er war irrsinnig gut drauf. Er war begeistert darüber, mit den Proben zu beginnen, und über viele Dinge. Wir haben zusammen an einer neuen Business-Location gearbeitet. […] Acht oder neun Monate davor hatte meine Frau etwas in ihm gespürt und meinte: ‚Chester geht es nicht gut. Etwas stimmt nicht.‘ Und ich sagte: ‚Nein, nein, nein. Er probiert nur einen neuen Look oder so aus.‘ Und sie entgegnete: ‚Nein. Ich kann es in seinen Augen sehen.‘ […] Ich habe das einfach zur Seite gekehrt nach dem Motto: ‚Nein, das glaube ich nicht.‘

Und dann natürlich passierte, was passierte. Es ist leicht, zurückzuschauen und zu sagen: ‚Oh ja, sie hat es gesehen.‘ Aber du weißt nie wirklich, was im Kopf von jemandem passiert. Hätte Chester Bennington rational gedacht, glaube ich nicht, dass er getan hätte, was er getan hat. […] Und manchmal ist jemand da, der dir helfen kann und es dir ausredet oder dich anderweitig anleitet oder dich davon ablenkt. […] Aber es war niemand da. Und als es ihn in diesem konkreten Augenblick traf, gab es niemanden, an dem er sich hätte anlehnen können. Und das war das große Unglück, denke ich.“

