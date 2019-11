Children Of Bodom: Drei Musiker steigen aus

Das wird Dich auch interessieren





Children Of Bodom, wie wir sie heute kennen, werden bald Geschichte sein. Denn bei den Finnen steigen nach dem Konzert am 15. Dezember in der Black Box in Helsinki gleich drei Musiker aus. Schlagzeuger Jaska Raatikainen Keyboarder Janne Wirman sowie Bassist Henkka Blacksmith schlagen ein neues Kapitel in ihren Leben auf.

Finale Show dieser Children Of Bodom-Ära

Im Statement der Band (siehe unten) hierzu heißt: „Schweren Herzens verkünden wir, dass 2019 das letzte Jahr für Children Of Bodom in dieser Besetzung sein wird. Nach fast 25 Jahren mit Bodom, tausenden Shows und zehn Alben ist es an der Zeit für Henkka, Janne und Jaska abzutreten und die Richtung in ihrem Leben zu ändern. Alle drei werden die Fans und Unterstützer in jeder Stadt in jedem Land vermissen, in denen die Band jemals gespielt hat.“

Damit verbleiben noch Frontmann und Gitarrist Alexi Laiho sowie Gitarrist Daniel Freyberg in der Band. Die beiden scheinen mit Children Of Bodom weitermachen zu wollen und wollen demnächst mit ihren künftigen metallischen Plänen an die Öffentlichkeit gehen. „Danke für alles“, lauten die letzten Worte in der Erklärung der Gruppe.