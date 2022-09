Children Of Bodom eröffnen Museum, Bar und Sauna

Die drei ehemaligen Children Of Bodom-Mitglieder Drummer Jaska Raatikainen, Bassist Henkka Seppälä und Keyboarder Janne Wirman werden am 10. Oktober 2022 eine Bar eröffnen. Doch damit nicht genug: Zum einem soll die Kneipe als Museum der Band dienen. Zum anderen werden Besucher darin sogar in die Saune gehen können. Die Bodom Bar wird ihre Pforten im finnischen Espoo öffnen.

Eierlegende Wollmilchsau

„Wir waren von 1998 bis 2019 aktiv auf Tour“, erläutern die ehemaligen Children Of Bodom-Musiker ihr Vorhaben. „Wir haben in fast jeder Stadt, in der wir jemals gespielt haben, eine Bar besucht. […] Fast jeder in unserem Beruf träumt davon, irgendwann seine eigene Bar aufzumachen — und wir waren keine Ausnahme. Als sich die aktive Karriere von Children Of Bodom schon ihrem Ende neigte, haben wir angefangen, uns damit ein wenig ernsthafter zu beschäftigen. Wir haben eine Lagerhalle voller Andenken. Und wir dachten, dass eine Menge Leute etwas von diesen Sachen sehen wollen würden, die uns und für die Karriere der Band immer noch sehr viel bedeuten. Der Gedanke an ein Museum fühlte sich ein bisschen fremd an.

Doch die Idee einer Bar, die als Museum dient, und unsere Ausrüstung und unsere Erinnerungsstücke zeigt, erschien uns ziemlich natürlich.“ Zusammen mit Jykä Peltonen und Kimmo Helistö, die ihr Wissen bezüglich der Bar beisteuerten, haben die Musiker dann ihr Vorhaben vorangetrieben. „Das neue Hauptquartier von Children Of Bodom wird ein Museum sowie eine Bar kombinieren, aber auch die Möglichkeit beinhalten, die finnische Saunakultur zu erleben. Die Bodom Bar befindet sich in Espoo — nur einen Steinwurf davon entfernt, wo die Gruppe ihre Karriere gestartet hat. Die Location wird leichten Zugang zu einer U-Bahnstation haben. Die Bude wird über drei Saunen verfügen. Der Eintritt ist frei, wohingegen man für die Sauna zahlen muss.“

