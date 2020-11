Cliff Williams über seine Entscheidung zum Ausstieg und das aktuelle AC/DC-Line-Up

AC/DC-Bassist Cliff Williams bei einer Live-Show im Toyota Center am 26. Februar 2016 in Houston, Texas (Foto: Gary Miller/Getty Images)

Am Ende von AC/DCs ROCK OR BUST-Tournee gab Bassist Cliff Williams seinen Ausstieg aus der Band bekannt. „Ich war an dem Punkt angelangt, an dem ich dachte, es wäre Zeit, das Ganze an den Nagel zu hängen. Ich war damit einverstanden. Ich wusste nicht, was die Jungs tun würden; ich hatte keine Ahnung. Es war schwierig diese Tour zu beenden“, erzählte Williams im Interview mit dem Podcast ‘Striking A Chord’ zu seiner damaligen Entscheidung.

Weiterlesen AC/DC: Angus Young spricht über die letzten Tage seines Bruders Rock Malcolm Young verstarb 2017 an den Folgen seiner Demenzerkrankung. Während eines Interviews äußerte sich AC/DC-Gitarrist Angus Young zum Tod seines Bruders. Weiterhin meinte er, dass er an dem Aufnahmen zu POWER UP dann teilnehmen wollte, um dem 2017 verstorbenen Young-Bruder Malcolm seinen Tribut zu zollen. Ob er noch einmal eine komplette Tournee mit AC/DC spielen wird, wisse er aber noch nicht. Ein paar Shows würden jedoch zur Debatte stehen.

Auf die Frage hin, was ihm am besten daran gefällt, mit AC/DC aufzutreten, sagte Williams: „Das Musizieren mit den Jungs. Es ist einfach eine großartige Band. Und jetzt haben wir Phil [Rudd, Schlagzeug] zurück. Ich möchte nicht respektlos gegenüber Chris [Slade, ehemaliger AC/DC-Schlagzeuger] sein, aber Phil ist der Mann. Angus und Brian und Stevie machen einen großartigen Job. Damit sind wir so nah wie nur möglich an der alten Band dran.“