Cobra Spell: Bassistin Angelina Vehera verlässt die Band

Wie Cobra Spell via Social Media verkündeten, steigt Bassistin und Gründungsmitglied Angelina Vehera aus der Formation aus. Künftig wolle sich die Musikerin ihren eigenen Projekten und Vorhaben widmen.

Das Statement von Cobra Spell

Empfehlung der Redaktion Crypta: Gitarristin Sonia Anubis steigt aus Death Metal Die Death-Metallerinnen Crypta müssen Gitarristin Sonia Anubis ziehen lassen. Sie konzentriert sich fortan wohl auf ihre Heavy Metal-Band Cobra Spell. „Liebe Fans, schweren Herzens möchten wir euch allen mitteilen, dass Angelina uns informiert hat, dass sie bei Cobra Spell aussteigt. Wir verstehen und respektieren ihre Entscheidung! Sie wird ihre persönlichen Träume verfolgen, und wir unterstützen das voll und ganz! Obwohl wir alle traurig sind, sie gehen zu sehen, sind wir gleichzeitig sehr dankbar für all die erstaunlichen, verrückten und superschönen Erfahrungen, die wir gemeinsam gemacht haben. Gemeinsam haben wir viele Hindernisse überwunden und zusammen gekämpft, um die Band jedes Mal stärker und besser zu machen – du wirst vermisst werden! Wir wünschen ihr nur viel Glück in ihrer musikalischen Karriere! Vielen Dank, Angelina! […] Und wir bleiben in Kontakt!“

Cobra Spell und Angelina gehen also nicht im Streit auseinander. Auch die anstehenden Konzerttermine wolle die Band weiterhin wahrnehmen, wie aus dem Statement hervorgeht. Für die tiefen Töne springt eine Freundin der Band, Jara Solís, als Interimsbassistin ein, bis Cobra Spell eine dauerhafte Besetzung für die vakante Stelle gefunden haben.

