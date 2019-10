Controversial: Exklusive Premiere von ‘Revelation’

Foto: Sascha Schroeder. All rights reserved.

Mit Controversial gründete sich 2013 eine Tech Death Metal-Band im Norden Deutschlands. Mit INHUMAN veröffentlichte die Band, bestehend aus Sänger Jonas Langhammer, den beiden Gitarristen Emil Richters und Hendrik Peetz, Basser Lukas Mehnert und Schlagzeuger Sven Schröder, bereits ihr Debüt.

Am 24. Oktober gibt es den Nachfolger REVELATION auf die Ohren. Der Titeltrack des Werkes wird morgen mitsamt dazugehörigem Musikvideo erscheinen. Wir geben euch heute einen exklusiven Vorgeschmack.

Die Band selbst kommentiert den Sound ihres Albumsongs wie folgt: „Musikalisch ist der Song ‘Revelation’ wohl unsere pompöseste Produktion. Wir haben zig orchestrale Elemente in diesen Song eingearbeitet und ein gewaltiges Spektrum an Sounds erschaffen. Zudem haben wir den Orchester Cellisten Aleksandr Bukin engagiert um diesen Sound so organisch wie möglich zu halten.“

Seht hier vorab das neue Video zu ‘Revelation’ von Controversial:

Im Clip thematisiert die Band zum einem den Negativ-Trend, sowie die Macht der Kirche:

„Die auftauchende unkenntliche/vermummte Person verbildlicht das Düstere und wie es unseren Sänger Jonas im Video nach und nach in seinen Bann zieht gar infiziert bis auch er das dunkel/Finsternis in sich trägt. Diese Metapher steht für die allgegenwärtige Negativität um uns herum. Der Trend sich mit Negativität zu beschäftigen scheint immer mehr Anhänger zu finden.

Doch ebenso wollten wir Bezug auf die Kirche nehmen. Das Video als auch der lyrische Inhalt ist dabei keineswegs als Kritik am Glauben zu verstehen. Jeder sollte vollständig frei sein in dem, was er glauben möchte, jedoch wird ein Teilkonzept der Kirche innerhalb des Songs angeprangert. Die von der Kirche erzeugte Angst, welche genutzt wurde und wird, um ihre ideale zu verbreiten und Andersdenkende oder kritische Äußerungen zu unterjochen wird angesprochen und kritisiert.“