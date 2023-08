Wer ist der neue Live-Musiker bei Slipknot, der den geschassten Keyboarder Craig Jones ersetzt? Wir haben ein paar Kandidaten zusammengetragen...

Slipknot haben bekanntlich kürzlich ihren langjährigen Keyboarder Craig Jones vor die Tür gesetzt. Zu den Gründen schweigen sich Corey Taylor und Co. bislang aus. Allerdings steht statt Jones nun ein anderer Musiker auf der Bühne, dessen Identität mal wieder ein Mysterium ist -- auch wenn die Band schon ein Foto des Newbies (mit Maske, versteht sich) in den Sozialen Medien veröffentlichte (siehe unten). Kein Wunder also, dass zahlreiche Theorien darüber durchs Netz schwirren, wer das neue Live-Mitglied ist. Wir stellen ein paar Mutmaßungen vor. Eine wilde Idee besagt, dass immer noch Jones am Keyboard steht, aber einfach vorgibt, jemand anders…