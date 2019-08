Corey Taylor plant Soloalbum für 2021

Nachdem Slipknot ihr neues Album WE ARE NOT YOUR KIND veröffentlicht haben, plant Frontmann Corey Taylor nun auch einen Schritt in Richtung Solokarriere zu gehen. Der Sänger erzählte in einem Interview, dass er mit der Arbeit an einem Debüt-Soloalbum beginnen werde. Er denkt, dieses im Jahr 2021 veröffentlichen zu können. Im Gespräch mit SiriusXMs „Trunk Nation“ berichtete der Fronter:

Weiterlesen Slipknot landen zum dritten Mal auf Platz 1 der Billboard Charts Nachdem das neue Slipknot-Ablum WE ARE NOT YOUR KIND mit viel Vorfreude empfangen wurde, macht sich die Beliebtheit der Platte nun auch in den Charts bemerktbar. „Ich denke wirklich ernsthaft darüber nach, einen Sololauf zu starten und ein Soloalbum aufzunehmen. Offensichtlich wird es erst einmal für eine Weile nicht passieren. Ehrlich gesagt, habe ich darüber lange Zeit nicht nachgedacht, bis die Leute immer aufdringlicher wurden und mich gefragt haben, wann ich es denn tun werde.

Je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr überlegte ich mir: ‘Weißt du was? Wenn ich es jetzt nicht mache, werde ich es nie tun.’ Also, ja, wahrscheinlich wird es 2021 soweit sein. Ich stelle gerade eine Band zusammen. Ich habe den Jungs von Stone Sour und Slipknot bereits Bescheid gesagt, dass ich das machen werde, einfach aus Respekt. Ich werde also anfangen an einem Soloalbum zu arbeiten.“

Die Idee selbst ein Album aufzunehmen umtreibt den Musiker bereits etwas länger. Im Dezember letzten Jahres hatte Corey Taylor in einem Interview mit RadioVegas.Rocks ‘Chaotic Radio’ über die Möglichkeit gesprochen ein Dark Jazz Album in Angriff zu nehmen. Dabei liebäugelte er mit der konkreten Idee ein Quartett oder ein Quintett zusammenzustellen und Lieder von Stone Sour und Slipknot in ein paar jazzigere Versionen zu verwandeln.

