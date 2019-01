Corey Taylor würde gern ein Dark Jazz-Album aufnehmen

Bevor Slipknot im Sommer 2019 wieder live spielen, werden die Amis noch ein Album raushauen. Der Clown verriet das gedankliche Konzept.

Nächstes Jahr lassen sich Slipknot wieder live blicken, hierzulande gastieren Corey Taylor und Co. unter anderem bei Rock am Ring und Rock im Park. Und weil die neunköpfige Horde nicht mit leeren Händen aufspielen will, werkeln die US-Amerikaner gerade an einem neuem Album. Wobei: Gerade ist gut - die Arbeiten am Nachfolger von .5: THE GRAY CHAPTER dauern schon eine Weile an. Nun hat Shawn "Clown" Crahan die thematischen Ideen zur Platte offenbart. In einem Interview mit dem Branchenmagazin "Billboard" sagte er, das Konzept lasse sich "auf Gut gegen Böse oder Böse gegen Gut herunterbrechen". Und weiter: "Es geht um…