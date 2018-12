Corey Taylor teilt gegen Adam Levine (Maroon 5) aus

Metal (und Rock) müssen verteidigt werden. Ohne mit der Wimper zu zucken. Gegen alles und jeden. Death To All But Metal. Weiß auch Corey Taylor, der jüngst Adam Levine einen verbalen Einlauf verpasste und selbigen einen „Depp“ nannte. Warum? Am besten wir fangen von vorne an.

Rock-Sause ohne Adam Levine

So hat das Branchenmagazin Variety Levine gefragt, in welches Musikgenre Maroon 5 passen würden – Pop, Rock oder Urban. Adam Levine antwortete:

„Etwas einzigartiges an dieser Band ist, dass wir immer hinüber zum Hip-hop, zu R&B, zu allen rhythmischen Musikformen geschielt haben. Als wir unser erstes Album schrieben, bis heute. Rock ist nirgendwo, wirklich. Ich weiß nicht, wo Rock ist. Wenn er in der Gegend ist, hat mich niemand zur Party eingeladen. All die Innovation und die unglaublichen Dinge, die in der Musik geschehen, passieren im Hip-hop. Er ist besser als alles andere. Hip-hop ist seltsam und avantgardistisch und fehlerhaft und echt. Deswegen lieben ihn die Leute.“

Zu weit aus dem Fenster gelehnt

Diese eigentümliche Aussage hat nun ein Rock-Fan gelesen und Corey Taylor via Twitter angetaggt, indem er schrieb, dass ihn Levines Äußerungen so sehr verärgert hätten, dass er sich wünsche, der Slipknot-/Stone Sour-Frontmann würde Levine den Allerwertesten aufreißen. Taylor ließ sich nicht zwei Mal bitten:

„Nur weil du behauptest, du hättest ‘Moves Like Jagger’ drauf [Bewegungen wie Rolling Stones-Sänger Mick Jagger – Anm.d.R.], bedeutet das nicht, dass du auch nur in die Nähe davon kommst, wie Jagger zu rocken. Sagt dem Deppen, er soll zurück zu ‘The Voice’ [Gesangs-Casting-Show – Anm.d.R.] gehen.“

Damit nicht genug – Stone Sour-Produzent Jay Ruston, der unter anderem auch mit Anthrax, Uriah Heep und Steel Panther zusammengarbeitet hat, schoss noch hinterher:

„Wenn Adam Levine oder irgendwer anders in diesem Genre beständig Stadien auf der ganzen Welt ausverkaufen kann wie Metallica, Muse, Slipknot, Iron Maiden, Rammstein, AC/DC, Guns N’ Roses und The Rolling Stones, dann wird es mich interessieren, was er über den Tod des Rock zu sagen hat.“

METAL HAMMER findet: Das hat gesessen.