Slipknot landen zum dritten Mal auf Platz 1 der Billboard Charts

Slipknot haben es erneut an die Spitze der US-amerikanischen Billboard Charts geschafft. Nachdem die Maskenband ihre sechste Studioplatte WE ARE NOT YOUR KIND am 9. August über Roadrunner Records veröffentlichte, stieg das Werk nun offiziell auf Platz 1 der Billoard 200 ein.

Weiterlesen Slipknot WE ARE NOT YOUR KIND: Alle Infos zum neuen Album Am 9. August 2019 erscheint endlich das neue Studioalbum von Slipknot. Findet hier alles Wissenswerte rund um WE ARE NOT YOUR KIND. In den USA wurden in der ersten Verkaufswoche 118.000 Album-Einheiten gezählt, wobei 102.000 traditionelle Albumverkäufen darstellen. Die Zahlen wurden noch einmal durch den Verkauf des Albums in Verbindung mit Konzerttickets der aktuellen „Knotfest Roadshow“, die bereits am 26. Juli startete, angekurbelt.

Die Verkaufszahlen, die in den Billboard Charts berücksichtigt werden, setzen sich neben traditionellen Albumverkäufen auch aus Downloads und Streams zusammen, gemessen in gleichwertigen Albumeinheiten. WE ARE NOT YOUR KIND ist mittlerweile die dritte Platte von Slipknot, der der Chart-Spitzen-Einstieg gelang. Zuvor schaffte die Band das gleiche mit den Vorgängern ALL HOPE IS GONE von 2008 und .5: THE GREY CHAPTER von 2014.

WE ARE NOT YOUR KIND ist seit seiner Veröffentlichung weltweit erfolgreich und auch Nummer 1 in Großbritannien und Australien. In den deutschen Charts steht das Album zwar nicht an erster Stelle, folgt aber sogleich auf Platz 2. Wir gratulieren!



