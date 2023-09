Corey Taylor: „Wenn ich laufe, habe ich dauernd Schmerzen.“

In einem Interview mit dem YouTube-Kanal Rock Feed wurde Slipknot-Frontmann Corey Taylor auf die Möglichkeit angesprochen, dass er sich die kommenden Jahre zur Ruhe setzen könnte. Taylor hatte schon einmal gesagt, dass er so lange auf Tour sein würde, wie es seine Gesundheit erlaubt. Hinter diesem Statement scheint er noch zu stehen.

Noch fünf Jahre

Die meisten Leute wissen das nicht, aber wenn ich laufe, habe ich fast dauernd Schmerzen. In den Knien, in den Füßen. Ich habe einen gebrochenen Zeh an einem Fuß, und Gicht in beiden Füßen. Das zieht in meine Gelenke und den ganzen Mist. Es ist wirklich hart, ich bin nicht mehr so beweglich wie früher. Ich bin keine 35 Jahre alt mehr. Aber es gibt Mittel und Wege die Konzerte so zu gestalten, dass sie nicht ganz so verrückt sind“, erzählt Taylor.

Von wegen Rock-Star-Lifestyle

Man wird scheiße essen, scheiße schlafen, sich scheiße fühlen und in neun von zehn Fällen auch scheiße spielen. Das wollen wir nicht, deswegen ist es eine Herausforderung. Selbst jemand auf meinem Level bekommt nicht immer Catering serviert, mit dem besten Essen und den besten Leuten. Manchmal bekommt man um halb eins morgens das durchweichte Sandwich, dessen Anblick einen allein schon fast zum Kotzen bringt“, sagt der Sänger.

Harte Arbeit

„Und unsere Crew ist noch schlimmer dran“, so der Musiker. „Die müssen danach noch mal ran und sichergehen, dass alles passt, und dann können sie sich erst ausruhen. Es ist nicht immer das Gelbe vom Ei. Es ist schwer und selbst auf unserem Level noch harte Arbeit.“

Corey Taylor veröffentlicht am 15. September sein zweites Soloalbum CMF2 und wird im November in Europa und dem Vereinigten Königreich auf Tour zu sehen sein.

