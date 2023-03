Corey Taylor verspricht „bestes Rock-Album des Jahres“

Corey Taylor hat in einem Interview mit dem britischen Musikmagazon „NME“ über seine kommende, zweite Soloplatte gesprochen. Laut dem Slipknot– und Stone Sour-Frontmann wird CMF2 „das beste Rock-Album dieses Jahres — und des nächsten“. Aufgenommen hat der Musiker die Scheibe kürzlich mit Produzent Jay Ruston in Las Vegas — mit Bassist Eliot Lorango, Drummer Dustin Robert sowie den Gitarristen Christian Martucci und Zach Throne.

Des Weiteren sagte Corey Taylor über das Werk: „Ich kann es nicht erwarten, dass die Leute diese Scheibe hören. Sie frisst das erste Album CMFT zum Frühstück und spuckt es wieder aus. Sie ist mehr im Einklang mit allem, was die Leute von mir erwarten. So hat die Platte Spuren von CMFT, aber auch von Slipknot, Stone Sour und all dem Zeug, das ich bei meinen Akustik-Shows gemacht habe. Es ist alles drin. Die Leute werden durchdrehen.“ Der 49-Jährige gibt sich also mal wieder gewohnt bescheiden. Insgesamt haben Taylor und sein Team 26 Tracks für CMF2 eingespielt. Dazu gehört auch die erste Single ‘Beyond’, die vermutlich im Mai veröffentlicht wird. Der Release des Albums ist für September geplant.

Darüber hinaus plant Corey Taylor viele weitere Soloscheiben zu machen. „Ich habe irgendwie einen seltsamen Frieden gefunden. Für die längste Zeit habe ich mich sehr wohl in einer Band-Situation gefühlt. Oft schauen einen die Leute wie einen faktischen Anführer an, doch vielleicht ist man selbst gar nicht derjenige, der die Entscheidungen trifft. Es kann auch ein lethargischer Prozess sein, andere auf seine Seite zu ziehen. Hiermit ist es allerdings so dankbar. Das Aufnehmen macht so viel Spaß. Doch meine Musiker wissen auch, was sie tun, und lieben die Musik. Das ist eine coole Stimmung. Ich glaube, die Menschen können diese Kameradschaft erkennen. So hat dieses Projekt definitiv meine Liebe dafür wieder entflammt, Musik zu spielen. Es zeigt mir, was meine Zukunft sein wird.“

