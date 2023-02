Corey Taylor: Aufnahmen zu zweitem Studioalbum abgeschlossen

Corey Taylor beim jährlichen "Rock for Recovery"-Benefiz-Konzert im Fonda Theatre von Los Angeles am 16. September 2017

Slipknot-Frontmann Corey Taylor hat im Januar nicht nur mit den Arbeiten an seinem zweiten Solowerk begonnen, der Sänger und seine Mannschaft hatten sogar bereits mit den Aufnahmen der Tracks angefangen. Nun sind die Aufnahmen im Studio vollendet. Dies teilte einer der Zuarbeiter des 49-Jährigen mit. Wie Bassist Eliot Lorango in den Sozialen Medien schreibt, seien die Sessions mit Produzent Jay Ruston im The Hideout Recording Studio in Las Vegas vorüber.

Größer, besser, heißer

„Wir sind komplett fertig mit der Platte in Las Vegas“, kommentierte Lorango, und postete ein paar Fotos. „Es waren wirklich sechs fantastische Woche mit allen Beteiligten. Ich kann es nicht erwarten, dass alle es hören. Danke auch an Jay Ruston dafür, dass du es so klingen hast lassen, als ob ich spielen könnte.“ Zum Start der Aufnahmen gab sich Corey Taylor äußerst enthusiastisch. „Ich bin wirklich, wirklich aufgeregt. Dieses Mal ist alles einfach größer. Alles klingt besser, alles läuft besser, alles läuft heiß. Anstatt da weiterzumachen, wo ich herkomme, gehe ich weiter. Musikalisch ist es härter und schneller.

Es gibt noch immer unzählige Elemente vom ersten Album — Elemente von Slipknot, Elemente von Stone, Elemente von CMFT. Darüber hinaus wird die neue Platte Bestandteile von Sachen haben, die ich seit Jahren mache — zum Beispiel, was Cover angeht. All die Dinge, die ich schon immer machen wollte, machen wir jetzt. Wir drehen einfach alles auf. Und es klingt so verdammt gut, dass ich euch gar nicht beschreiben kann, wie begeistert ich davon bin, endlich hiermit anzufangen. Und heute ist der Tag. Heute geht es los. Also lasst uns anfangen. Und das meine ich so ernst wie einen Herzinfarkt: Niemand ist bereit für das, was er hören wird. Wirklich wahr. Aber zuerst müssen wir es aufnehmen.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Eliot Lorango (@eliotlorango)

