Couch: Christofer Johnsson (Therion, Defenders Of The Faith u.a.)

Christofer Johnsson (M.) mit Therion
Foto: PR, Mina Karadzic. All rights reserved.
von
Auf unserer Couch spricht Komponist, Gitarrist und Keyboarder Christofer Johnsson von einem ausgemachten Karrierehöhepunkt.
METAL HAMMER: Was war der skurrilste Job, den du je ausgeübt hast?

Christofer Johnsson: Ich hatte nur einen regulären Job, und zwar zwei Jahre in einer Druckerei. Als Schüler trug ich Zeitungen aus, später befragte ich bei einem Marktforschungsunternehmen Leute per Telefon über ihre Meinung zu geplanten Produkten.

MH: Welchen Job hättest du, wenn du nicht Musiker geworden wärst?

CJ: Wenn nicht an anderer Stelle in der Musikindustrie, wäre ich wohl Geografielehrer.

MH: Wann hast du entschieden, dass du Musiker werden willst – und warum?

CJ: Mit neun, als ich The Beatles im Fernsehen sah. Ein Jahr später Metal zu entdecken, überzeugte mich noch mehr.

MH: Letzte Platte, die du dir gekauft/besorgt hast?

CJ: Rosalie Cunningham TO SHOOT ­ANOTHER DAY.

MH: Lieblingsplatte aller Zeiten?

CJ: Voïvod KILLING TECHNOLOGY oder Accept RESTLESS AND WILD und BALLS TO THE WALL.

MH: Hast du vor Live-Auftritten Lampenfieber?

CJ: In den letzten 30 Jahren nicht, aber früher schon. Bei meinen ersten zwei Gigs hätte ich mich fast übergeben.

Katrin Riedl schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

accept Christofer Johnsson Couch DEFENDERS OF THE FAITH Therion Voivod
