METAL HAMMER: Was war der skurrilste Job, den du je ausgeübt hast?

Christofer Johnsson: Ich hatte nur einen regulären Job, und zwar zwei Jahre in einer Druckerei. Als Schüler trug ich Zeitungen aus, später befragte ich bei einem Marktforschungsunternehmen Leute per Telefon über ihre Meinung zu geplanten Produkten.

MH: Welchen Job hättest du, wenn du nicht Musiker geworden wärst?

CJ: Wenn nicht an anderer Stelle in der Musikindustrie, wäre ich wohl Geografielehrer.

MH: Wann hast du entschieden, dass du Musiker werden willst – und warum?

CJ: Mit neun, als ich The Beatles im Fernsehen sah. Ein Jahr später Metal zu entdecken, überzeugte mich noch mehr.

MH: Letzte Platte, die du dir gekauft/besorgt hast?

CJ: Rosalie Cunningham TO SHOOT ­ANOTHER DAY.

MH: Lieblingsplatte aller Zeiten?

CJ: Voïvod KILLING TECHNOLOGY oder Accept RESTLESS AND WILD und BALLS TO THE WALL.

MH: Hast du vor Live-Auftritten Lampenfieber?

CJ: In den letzten 30 Jahren nicht, aber früher schon. Bei meinen ersten zwei Gigs hätte ich mich fast übergeben.

Das komplette Couch-Interview mit Christofer Johnsson findet ihr in der METAL HAMMER-Februarausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

