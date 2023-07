Der frühere Iron Maiden-Sänger Paul Di’Anno hat in einem Podcast-Interview das neueste Iron Maiden Cover von Ghost kritisiert.

Am 16. Mai veröffentlichte die schwedische Band Ghost ein Cover des Iron Maiden-Songs ‘Phantom Of The Opera’. Dem ehemaligen Iron Maiden-Sänger Paul Di’Anno, der den Song im Original singt, gefällt das nicht. Erste Reaktion Auf Facebook kommentierte Di’Anno zunächst: „An alle, die mich nach meiner Meinung zum Ghost-Cover von Phantom fragen, nicht dass es wichtig ist, aber es ist verdammt scheiße.“ Gefolgt wurde der mittlerweile gelöschte Kommentar mit drei Erbrech-Emojis. Enttäuschung bei Di'Anno Jetzt äußerte sich Di’Anno in einem Interview für den Loaded Radio Podcast etwas versöhnlicher, aber bei Weitem nicht zufrieden: „Die Musik ist großartig, ich glaube nur nicht,…