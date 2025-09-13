Das komplette Couch-Interview mit Francis Tobolsky findet ihr in der METAL HAMMER-Septemberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

METAL HAMMER: Was war der skurrilste Job, den du je ausgeübt hast?

Francis Tobolsky: Vermutlich der, den ich jetzt habe.

MH: Wolltest du schon mal deine Musik an den Nagel hängen und einen „richtigen“ Job ergreifen?

FT: Ja, na klar! Aber Bands, die länger als zehn Jahre aktiven Musikmachens überleben, sind wie Kakerlaken und gegen alles gewappnet. Diese Leute haben alles gesehen! Wenn man so weit ist, muss man es schon echt wollen …

MH: Letzte Platte, die du dir gekauft/besorgt hast?

FT: Ich war in Gießen in ’nem Plattenladen und habe eine ehrlich gesagt ziemlich versiffte MOON TAN von Golden Earring mitgenommen. War dafür aber saubillig.

MH: Lieblingsplatte aller Zeiten?

FT: Birth Control HOODOO MAN. Hands down.

MH: Dein größter, bis dato unerfüllter Lebenswunsch?

FT: Ein Häuschen im Wald mit Schäferhund.

MH: Hast du vor Live-Auftritten Lampenfieber?

FT: Und wie – vor allem auf Festivals! Extra-Punkte gibt es, wenn der ganze Spaß noch gefilmt wird und dann für alle Zeiten im Internet für jedermann zu sehen ist.

***

***

