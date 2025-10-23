Das komplette Couch-Interview mit Alan Averill von Primordial findet ihr in der METAL HAMMER-Novemberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

METAL HAMMER: Was war der skurrilste Job, den du je ausgeübt hast?

Alan Averill: Musiker zu sein. Ich reise durch die Welt und verdiene nur wenig Geld, erlebe aber jede Menge. Das könnte als skurril gelten.

MH: Was ist dein Laster oder deine Marotte?

AA: Donny Benét, das gebe ich gerne zu. Wer sich auskennt, weiß Bescheid …

MH: Wen würdest du als dein Idol bezeichnen?

AA: Schwer zu sagen. Als Kind war es der Fußballer Bryan Robson von Manchester United. Ich traf ihn einmal, als ich in einer Dubliner Bar als DJ betrunken Motörhead auflegte. Bei ‘Iron Fist’ sagte er zu mir: „Wie ein Boss!“ Leider funktionierte meine Handy-Kamera nicht. Etwas später, 1988, schaute ich wohl zu Quorthon auf.

MH: Letzte Platte, die du dir gekauft/besorgt hast?

AA: Ich fand kürzlich in einem deutschen Dorf einen kleinen Plattenladen und kaufte dort ein Doppelvinyl-Bootleg von THE 7TH DATE OF HELL von Venom, aber auch einige Picture-Discs von Witchfinder General (die gerade laufen) und Samael. Nicht schlecht!

Adrenalinrausch

MH: Lieblingsplatte aller Zeiten?

AA: Schwer zu sagen. Vermutlich Holy Terror MIND WARS.

MH: Hast du vor Live-Auftritten Lampenfieber?

AA: Nein. Ich gerate in einen Adrenalinrausch, aber Angst habe ich nicht.

MH: Wie sieht es in der Hölle aus?

AA: Menschen verlieren ihre skeptischen und rationalen Fähigkeiten und stellen Autoritäten nicht mehr in Frage. Oh, warte mal …

