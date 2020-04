Cover-Illustrator: Jean-Pascal Fournier wegen Mordverdachts verhaftet

Französische Zeitungen wie Le Parisien, France Bleu und Le Dauphiné Libéré vermeldeten, dass der Illustrator Jean-Pascal „JP“ Fournier, der beispielsweise für Avantasia und Dragonforce Cover-Artworks erstellte, am Donnerstag verhaftet wurde, aufgrund einer grausamen Gewaltat. Fournier wird vorgeworfen, er habe seinen Vater Jean-Paul getötet.

Die Polizei hatte, nachdem sie von Verwandten alarmiert worden war, am Mittwoch die Leiche des 80-jährigen Mannes in dessen Haus in Gières in Frankreich entdeckt. Das Opfer wurde ausgeweidet und mit einem Pfeil im Schädel vorgefunden.

Anschließend begann die Suche nach dem mutmaßlichen Mörder, der sich nicht in seinem Haus befand und dessen Fahrzeug an einer Klippe entdeckt. Einen Tag nach dem Fund der Leiche wurde Jean-Pascal dann verhaftet. Er habe versucht Selbstmord zu begehen, indem er von einer Brücke in die Isère sprang.

Er wurde von Feuerwehrleuten am Ufer geborgen und die Polizei brachte den 47-jährigen Verdächtigen, der nicht verletzt war, sofort zur Polizeistation in Grenoble, wo er in Polizeigewahrsam genommen wurde.

Der Künstler Jean-Pascal entwarf über 200 CD-Artworks, unter anderem die von Avantasia (THE METAL OPERA), Dragonforce (VALLEY OF THE DAMNED) und Immortal (AT THE HEART OF WINTER).