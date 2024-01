Cradle Of Filth: Gitarrist und Keyboarderin verlobt

auch interessant

Im Metal geht oft darum, negativen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. So mag folgende Neuigkeit aus dem Extreme Metal-Bereich vielleicht etwas seltsam erscheinen. Nichtsdestotrotz darf man sich für die beiden Cradle Of Filth-Musiker Marek Ashok Šmerda und Zoe Marie Federoff freuen. Der Gitarrist und die Keyboarderin haben jüngst ihre Verlobung verkündet. Da anschließend offenbar die Gerüchteküche anfing zu brodeln, weil Federoff erst seit 2022 in der Band ist, meldete sich Zoe nun zu Wort.

Schluss mit dem Getratsche

„Ich wünschte wahrlich, nicht das Bedürfnis zu verspüren, dies vollkommen aufzuklären“, beginnt Federoff ihre Klarstellung. „Doch derzeit sind ein paar seltsame Gerüchte und Geschichten im Umlauf, also bitte nehmt zur Kenntnis: Ich habe Ashok nicht gekannt, bevor ich bei Cradle Of Filth einstieg. Er hatte nichts damit zu tun, dass ich an Bord kam. Ich habe schon etwas Material für das nächste Album geschrieben.

Also hat unsere Verlobung eindeutig nichts mit meinem anhaltenden Verbleiben in dieser Gruppe zu tun. Wir verfolgen keine Pläne, Cradle Of Filth zu verlassen, denn wir genießen es wahrlich, miteinander zu arbeiten — abgesehen davon, dass wir mit mehreren unserer engsten Freunde arbeiten. Dani war der größte und hilfreichste Anführer, was unsere Verlobung angeht. Wir fühlen uns dieser Cradle Of Filth-Mannschaft glücklich verpflichtet. Nun hört bitte mit den Spekulationen sowie damit auf, Gerüchte zu verbreiten. Lasst uns all die gute Dinge feiern, die dieses Jahr passieren.“

COF-SHIRT JETZT BEI AMAZON HOLEN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.