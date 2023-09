Am 21. Oktober wollen Hämatom das Glas auf ihren verschiedenen Band-Buddy West erheben und einige Lieder auf den Bassisten singen.

Hämatom trauern zwar immer noch über ihren Bassisten Peter "West" Haag. Doch die Franken wollen ihren Gefühlen nun etwas Luft verschaffen. So werden sie zu Ehren ihres aus heiterem Himmel verstorbenen Bandmitglieds ein Konzert abhalten. Am 21. Oktober laden die Metaller zum West-Fest in die Geiselwinder Eventhalle. Wie es derzeit aussieht, könnte der Zuspruch der Fans nicht besser sein. "Fast einen Monat ist es nun her, da alles um uns herum plötzlich still und unwichtig wurde", schreiben Hämaton in der auf den 14. September datierten Ankündigung des West-Fests. "Dennoch gibt es da auch eine Stimme in uns, die leise sagt,…