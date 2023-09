West-Fest: Hämatom feiern verstorbenes Mitglied

Hämatom trauern zwar immer noch über ihren Bassisten Peter „West“ Haag. Doch die Franken wollen ihren Gefühlen nun etwas Luft verschaffen. So werden sie zu Ehren ihres aus heiterem Himmel verstorbenen Bandmitglieds ein Konzert abhalten. Am 21. Oktober laden die Metaller zum West-Fest in die Geiselwinder Eventhalle. Wie es derzeit aussieht, könnte der Zuspruch der Fans nicht besser sein.

„Fast einen Monat ist es nun her, da alles um uns herum plötzlich still und unwichtig wurde“, schreiben Hämaton in der auf den 14. September datierten Ankündigung des West-Fests. „Dennoch gibt es da auch eine Stimme in uns, die leise sagt, dass unsere Welt langsam wieder in Bewegung kommen muss. Mit ihm in unseren Herzen und Gedanken, aber sie muss wieder beginnen, sich weiterzudrehen. West war mit Leib und Seele Teil dieser Band. Vom ersten Tag an teilten wir den gleichen Traum und glaubten ohne Wenn und Aber an das Unmögliche. Fielen oft auf die Fresse, aber standen immer wieder auf.

Besonderes Konzert

Und auch wenn West in unserer Vorstellung gerade lachend durch Valhalla reitet, hören wir, wie er uns dabei zuruft: Jungs, macht weiter! Also machen wir weiter! Zugegeben nicht ohne Zweifel, doch wir möchten und müssen auch für ihn, unsere Geschichte weiterschreiben. Und weil für uns eine Band ohne West einfach nicht vorstellbar ist, wird er weiterhin Teil der Familie bleiben. Diese vier Himmelsrichtungen lassen sich nicht einfach so trennen, egal von wem!

Doch als allererstes wollen wir West ein Fest bereiten. Ein Fest, wie es die Welt selten gesehen hat. Wir wollen am 21.10.2023 in Geiselwind Danke sagen, für die gemeinsame Zeit — und das können wir nun mal auf einer Bühne am Besten. Wollen mit euch und mit vielen musikalischen Weggefährten ein ganz besonderes Konzert spielen. Wollen gemeinsam lachen, weinen, tanzen und singen. In Erinnerung schwelgen und nach vorne blicken. Wollen seine Fackel entzünden, um sie in Zukunft weiter tragen zu können, und mit euch allen das Glas erheben auf einen großartigen Menschen und Freund. Es würde uns viel bedeuten, wenn ihr uns dabei begleitet. Eure Vier“

Doch damit nicht genug: Inzwischen dürfen sich Hämatom über einen toll angelaufenen Vorverkauf freuen: „Wir wollten euch nur kurz eine Umarmung dalassen und sagen, wie gerührt wir von eurer Resonanz auf das West-Fest sind. Viele von euch nehmen hunderte von Kilometern in Kauf und werden nicht nur aus der gesamten Republik, sondern auch aus den Nachbarländern anreisen, um West die letzte Ehre zu erweisen. Der Andrang ist wirklich überwältigend. Und das zeigt einfach wieder, wie besonders er auch für euch war. Einfach vielen lieben Dank dafür an euch alle!“ Tickets für das West-Fest sind unter anderem Webshop von Hämaton zu haben.

