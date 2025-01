Cradle Of Filth: Neues Album hat einen Termin

2024 ließ Dani Filth mehrfach durchsickern, dass das 14. Studioalbum von Cradle Of Filth diesen Frühjahr erscheinen soll. Nachdem vergangenen Oktober bereits die erste Single-Auskopplung ‘Malignant Perfection’ veröffentlicht wurde, präsentieren die Briten jetzt die neue Single ‘To Live Deliciously’. Und damit nicht genug! Auch die heißersehnte Platte hat einen Namen und ein Datum: THE SCREAMING OF THE VALKYRIES ist ab dem 21. März 2025 erhältlich und folgt damit auf das 2021 erschienene EXISTENCE IS FUTILE.

Empfehlung der Redaktion Cradle Of Filth: Das neue Album ist fertig Black Metal Es ist offiziell: Das neue Cradle Of Filth-Album ist fertig und die erste Single-Auskopplung soll nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Zu ‘To Live Deliciously’ erklärt Frontmann Dani Filth: „Der Song handelt von der Feier des Lebens. Davon, sich allem hinzugeben, frei von den Konformitäten, von Religion, Mode oder Staat. Frei von Schuld und Zwang. So, wie es die Natur vorgesehen hat. Man könnte es als einen hedonistischen Lebenscode lesen. Und zwar ein positiver, wenn er nicht auf Kosten oder zum Leid anderer geht. Sich einfach am ‚Sein‘ zu erfreuen. Lebendig und frei zu sein im Hier und Jetzt.“

Über das neue Album verriet Filth im letzten Jahr gegenüber Heavy schon ein wenig: „Es ist ein Fortschritt im Vergleich zur letzten Platte. Ich kann nicht zu viel darauf eingehen. Egal, was ich sage, es wird den Titeln nicht wirklich gerecht werden. Von der Stimmung her hat es etwas von DUSK… AND HER EMBRACE (1996). Es ist eine aggressive und eingängige Platte. Ja, es ist einfach etwas, das unseren Fans wirklich gefallen wird. Wir haben sehr hart daran gearbeitet. Und es ist sehr schwierig, über etwas zu sprechen, in dem so viel steckt.“

Empfehlung der Redaktion Cradle Of Filth: 20 Jahre NYMPHETAMINE Black Metal, Extreme Metal Vor zwanzig Jahren bewiesen Cradle Of Filth mit ihrem Album NYMPHETAMINE, wie man sich künstlerisch entfalten kann, ohne die eigenen Wurzeln aus den Augen zu verlieren. Wir blicken zurück! Der gemeinsame Song mit Ed Sheeran wird jedoch nicht auf THE SCREAMING OF THE VALKYRIES zu finden sein. Dieser soll irgendwann veröffentlicht werden, „weil wir nicht wollen, dass es die Platte in den Schatten stellt. Aber wir werden es veröffentlichen. Ursprünglich wollte jeder, dass wir es mit großem Tamtam herausbringen. Aber Eds Management war davon nicht begeistert. Wir sind uns nicht ganz sicher, wie es ablaufen wird, aber es ist fertig, gemischt und steht irgendwo im Regal.“ Es sei „verdammt fantastisch“, fügt der Cradle Of Filth-Chef im Interview mit dem britischen Metal Hammer noch hinzu. „Aber nur eine Handvoll Leute hat es tatsächlich gehört. Noch nicht einmal meine Mutter hat es gehört.“

