Cradle Of Filth: Tee und Duftseife erhältlich

auch interessant

Die britischen Black-Metaller Cradle Of Filth begeben sich in die Welt der Genüsse. Ihre neuesten Merchandise-Produkte sollen offenkundig das Wohlbefinden ihrer Fans anregen. Zum einen gibt es zwei neue Teesorten, und zum anderen eine Duftseife in Corpsepaint-Design zu erwerben.

Der geeignetste Partner für solch eine dunkle Teesorte ist natürlich die „Satanic Tea Company“ Pitch Black North, die bereits seit drei Jahren mit skurrilen Teesorten handelt. Mit keckem Wortwitz werden die beiden Cradle Of Filth-Tees unter dem Banner „Cruel Tea Brought Thee Orchids“ vorgestellt. Eine Anspielung an den 1998er-CRUELTY AND THE BEAST-Track ‘Cruelty Brought Thee Orchids’. Die Sorten der Black-Metaller nennen sich passenderweise „Dark Blood“ und „Sweetest Maleficia“.

„Wenn uns in dieser bizarren Zeit namens ,Lockdown‘ irgendetwas wirklich klar wurde, dann, dass man sich mit einer richtig guten Tasse Tee von buchstäblich allem beruhigen kann“, so Cradle Of Filth auf Facebook. „Und da wir während der jüngsten Albumaufnahmen mit äußert wohlschmeckenden Satanischen Tees von Pitch Black North versorgt wurden, entstand in unseren Köpfen die Idee einer Kollaboration.“

Cryptoriana – The Seductiveness of Decay bei Amazon

Weißes Feilchen

Die Band schreibt weiter, wozu sich die Heißgetränke am besten eignen sollen. „Zwei Tees. Einer, um Antrieb zu geben, und einer zum Entspannen. Beide sind von Cradle Of Filth-Songs inspiriert. Diese von Experten hergestellten Getränke sind nicht nur mit bösartigem Geschmack versehen, sondern auch randvoll mit waschechter Hexerei gefüllt.“ Dass die Briten mit großem Spaß bei der Sache sind, lässt sich auch an den weiteren Werbesätzen erkennen. „Heizt den schweren Kessel an, legt Heavy Metal auf und fangt an, mit euren inneren TEEmonen zu sprechen. Pitch Black North präsentieren ,Dark Blood‘ und ,Sweetest Maleficia‘. Erfüllt von Filth.“

Doch damit nicht genug der Albernheiten. Im Etsy-Shop von CorpsePaintSoaps gibt es neben Motiven von Abbath, King Diamond, Dead und Euronymous, Seregor (Carach Angren) und King Ov Hell auch eine Cradle-Seife. Auf speziellen Wunsch von Dani Filth ist sie mit Duftöl von weißen Feilchen parfümiert.