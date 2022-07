Cristina Scabbia: So ist es als Frau in einer Metal-Band

Dass die Hard ’n‘ Heavy-Branche auch im Jahre 2022 noch vornehmlich um ein stereotypes Konstrukt von Männlichkeit kreist, ist kein Geheimnis, im Grunde allerdings längst überholt. Während problematische, früher gern genutzte Kategorisierungen à la „Female Fronted Metal“ bisweilen an Sensationsgehalt verloren haben und in den Hintergrund gerückt sind, sehen sich Frauen und weiblich gelesene Personen in der Metal-Musikbranche noch regelmäßig mit der Frage konfrontiert, wie es sich denn anfühle, als Frau in dieser dennoch männlich dominierten Szene berufstätig zu sein.

Auch Lacuna Coil-Sängerin Cristina Scabbia kennt diese journalistische Neugier gut. Sie möchte benanntes Thema allerdings endgültig abschließen. Via TikTok widmete sie sich kürzlich ein für alle Mal der Frage nach dem Frausein im Metal und machte unmissverständlich klar: Frauen können all das, was Männer auch können.

Kein großer Unterschied

Scabbia leitet ihren Online-Clip mit der ihr wohl bekanntesten Frage ein: „Wie ist es, als Frau in einer Metal-Band zu spielen?" Ihre Mimik daraufhin verrät die Verwirrung hinsichtlich dessen, welche Art von Antwort auf solch eine Frage wohl erwartet werden würde – vermutlich etwas Komplexes, das das Leid und die Unterdrückung der Frau zum Ausdruck bringen würde.

Die Antwort ist jedoch simpler als man(n) eventuell denkt: „Eine Frau in einer Metal-Band zu sein unterscheidet sich nicht wirklich davon, als Mann in einer Metal-Band zu sein. Wir singen, wir spielen Instrumente – genau wie Männer es auch tun. Der einzige Unterschied müssen wohl diese sein…“ Und zeigt dabei auf ihre Brüste: „Yup, mit denen wurde ich geboren. Ich wäre eine Heuchlerin, wenn ich behaupten würde, dass wir keine zusätzliche Aufmerksamkeit bekämen. Ich meine, Frauen sehen normalerweise hübscher aus als Männer. Wobei… manchmal sehen wir auch so aus“, sagt Scabbia und macht ein Doppelkinn. „Aber lasst mich euch sagen, hübsch zu sein ist nie genug. Um eure Ziele zu erreichen, müsst ihr hart arbeiten. Also, an alle Frauen da draußen: Nehmt euch euren Platz, erobert die Welt, ihr seid großartig. Ich zähle auf euch.“ Cheers darauf.

