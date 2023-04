‘Crusader Kings 3’: Trailer zum neuen DLC

Was wir Mittelalter nennen, ist seit hunderten von Jahren vorbei, jede Entwicklung entfernt die Welt ein Stückchen weiter davon. Neue Inhalte für ‘Crusader Kings 3’ hingegen bedeuten, dass Fans weitere Stunden in dieser Version einer längst vergangenen Zeit verbringen können. Die nächste Erweiterung des Strategiespiels hört auf den Namen ‘Tours And Tournaments’. Das DLC war erstmals während eines Showcases von Entwickler Paradox im März angekündigt worden. Nun gibt es den Trailer.

Empfehlung der Redaktion Dieser setzt vor allem auf den zweiten Teil des Titels, um eine kleine Geschichte zu erzählen. Im Setting eines Lanzenkampfs folgt man einem strahlenden Ritter und einer Edeldame – und ihrem Monolog über die Relevanz von Taktik. Das passt zu ‘Crusader Kings 3’, denn mehrschichtige Geschichten wie in dem animierten Trailer entstehen sonst eigentlich eher im Kopf der Spieler. Wie dem auch sei: ‘Tours And Tournaments’ bietet die Möglichkeit, Turniere wie jenes im Trailer auszurichten und an ihnen teilzunehmen. Die Motivationen sowie Belohnungen dafür können ganz unterschiedlicher Natur sein – sei es, um eine Geliebte zu erobern oder lediglich Fähigkeiten auszubauen.



Eine weitere Neuerung ist, dass der gespielte Herrscher gemeinsam mit seinem Gefolge Reisen durch das Reich antreten kann. Nun ist es kein Problem, seine Vasallen zu besuchen oder persönlich Steuern einzutreiben. Ebenso stellen die Rundreisen einen aber auch vor neue Herausforderungen. Natürlich bietet das DLC außerdem neue Auszeichnungen sowie Rüstungsdesigns.

Eine von Entwickler Paradox zusätzlich veröffentlichte Release-Roadmap zeigt außerdem die Pläne des schwedischen Studios für weitere Neuerungen im ‘Crusader Kings 3’-Universum. Für das dritte Quartal 2023 ist das Eventpack ‘Wards And Wardens’ geplant, welches sich mit der Erziehung beschäftigt. Ende des Jahres folgt das Flavorpack ‘Legacy Of Persia’. Feste Veröffentlichungsdaten gibt es für diese beiden Erweiterungen noch nicht. Lediglich für das ‘Tours And Tournaments’ steht ein Releasetag fest: Das DLC erscheint am 11. Mai für PC.

Announcing Chapter II—the best way to get all #CK3 has to offer in 2023!👑

Pre-order the bundle today to be among the first to play Tours & Tournaments upon its release on May 11 & immediately unlock the exclusive Elegance of the Empire clothing pack.

►https://t.co/1M79O14YNJ pic.twitter.com/dXkUP9iIUS

— Crusader Kings III (@CrusaderKings) April 4, 2023