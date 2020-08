„Cyberpunk 2077“: Frische Infos zu Lebenswegen, Waffen und Refused

Schluss mit lustig: Microsoft hat die Produktion der Xbox One X und Xbox One S All Digital offiziell eingestellt.

Das Rad der Zeit dreht sich unaufhaltsam weiter und lässt sich nicht stoppen: In wenigen Monaten werden Xbox Series X und PlayStation 5 die aktuellen Konsolengenerationen von Microsoft und Sony beerben. Als erste Vorbereitung darauf hat Microsoft die Produktion zwei seiner Konsolen eingestellt. Nur noch ein Modell der Xbox One wird produziert Microsoft hat offiziell bestätigt, dass zwei von drei Xbox-One-Modellen nicht mehr produziert werden. Das erste ist die Xbox One S All Digital, das Modell der Xbox One ohne physisches Laufwerk. Beim zweiten Modell handelt es sich um die Xbox One X, die derzeitige High-End-Version der Xbox. Lediglich die…