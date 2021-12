Sänger Chris Daughtry verschiebt die restlichen Termine der Daughtry US-Tournee nach dem plötzlichen Tod seiner Stieftochter Hannah.

Chris Daughtry, Frontmann und Namensgeber der Post Grunge-Band Daughtry, verlor am Freitag, den 12. November 2021, seine gerade mal 25 Jahre alte Stieftochter Hannah. Wie People berichtet, wurde die junge Frau tot in ihrem Haus in Nashville aufgefunden. Genaue Ursachen für das plötzliche Ableben bleiben bislang unbekannt. Hannah und ihr Bruder Griffin (23) sind die Kinder von Deanna Daughtry aus einer früheren Ehe. Auf den Sozialen Medien äußert sich die biologische Mutter der Verstorbenen zu dem tragischen Vorfall. „Meine Erstgeborene. Ich liebe dich unendlich, Hannah“, schreibt sie. „Unsere Familie bedankt sich bei all denjenigen, die mit uns den Verlust von…