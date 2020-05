DaheimDabeiKonzerte: Erlebt Maisie Peters im Stream

Für 24 Stunden zeigen Gojira einen professionellen Mitschnitt ihrer Live-Performance im historischen Red Rocks Amphitheater in Colorado von 2017.

2017 waren Gojira auf großer Welt-Tournee zu ihrem sechsten Studioalbum MAGMA (2016). Im Rahmen dieser Konzertreise spielte die Band am 11. Mai einen Gig im historischen Red Rocks Amphitheater in Morrison, Colorado. Das Konzert wurde damals professionell gefilmt und soll nun zum ersten Mal zu sehen sein. Am Mittwoch ab 22 Uhr kann der Mitschnitt der Show über die Website der Band für genau 24 Stunden angesehen werden. Begleitend zu der Konzert-Premiere wird limitiertes "Live At Red Rocks"-Merchandise (T-Shirt und Poster) erhältlich sein; ebenfalls nur für die Dauer von 24 Stunden. Eine kleine Einstimmung bringt bereits ein kurzer Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=124KGL2Ag2I&feature=youtu.be