Danzig zeigt erste Bilder aus seinem ‘Verotika’-Film

Glenn Danzig hat einen exquisiten Geschmack, den er nicht nur in seiner Musik auslebt. Der Gothic-Metaller betreibt mit „Verotik“ seit 1994 einen eigenen Comic-Verlag, dessen Erscheinungen sich ausschließlich an ein erwachsenes Publikum richten. In absehbarer Zeit dürfte nun auch sein Regie-Debüt ‘Verotika’ zu sehen sein. Der Film wird in drei Teile beziehungsweise Erzählstränge aufgeteilt sein, die jeweils auf Figuren aus seinen „Verotik“-Comics basieren. Via Facebook sind nun erste Bilder daraus zu bestaunen (siehe unten).

Die Fotos vermitteln auf jeden Fall allesamt einen düsteren, erotischen und seltsamen Eindruck. Genauso, wie es sich der gemeine Danzig-Fan wünscht. Derzeit befindet sich der Film in der Post-Produktion, das heißt er wird geschnitten und mit Musik unterlegt, und so weiter. Danzig hat die Filmmusik natürlich selbst komponiert. Als Schauspieler hat der 63-Jährige unter anderem Kayden Kross, Ashley Wisdom, Rachel Alig sowie Alice Haig gecastet und engagiert.

Dunkle Anthologie

Um den Streifen an seine Fans zu bringen, hat Danzig einen Deal mit dem Verleih Cleopatra Entertainment geschlossen, einer Tochter des in Los Angeles ansässigen Plattenlabels Cleopatra Records.

Bezüglich dessen, auf was sich die Zuschauer einstellen dürfen, sagte Danzig in einem Interview mit „Revolver“: „Es ist eine Zusammenstellung. Habt ihr schon mal ‘Black Sabbath’ mit Boris Karloff gesehen? Oder ‘Trilogy Of Terror’ mit Karen Black als Hauptdarstellerin in drei verschiedenen Geschichten? In meinem Film ist jeder Teil zwischen 25 und 35 Minuten lang.“ Zudem wurde er gefragt, wie sich die Arbeit mit Schauspielern von der Arbeit in einer Band unterscheidet. „Bis hierher war meine Erfahrung ziemlich gut. Ich schmeiße einfach jeden, mit dem schwer zu arbeiten ist, von meinem Set.“ Ja, so kennen und lieben wir unseren Glenn.

