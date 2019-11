Dark Easter Metal Meeting 2020: Alle Infos zum Festival

Ein halbes Jahrhundert glorreiche Heavy Metal-Karriere: Judas Priest begeben sich 2020 auf eine Jubiläumstournee zum 50. Jahrestag.

Es gibt nur wenige Metal-Bands, die die Höhen erklimmen konnten, die Judas Priest im Lauf ihrer 50-jährigen Karriere erreichte. Ihre Präsenz und ihr Einfluss sind so stark wie nie zuvor, was sie durch das Album FIREPOWER, das 2018 einen bisher in ihrer Karriere unerreichten Höhepunkt in den Charts erreichte, bewies. Dazu gab es einen Grammy Award für "Best Metal Performance" 2010, die Auszeichnung mit den VH1 Rock Honors 2006 und zwei Nominierungen für die Rock And Roll Hall Of Fame 2017 und 2020. Es gibt nur eine geringe Anzahl von Bands, die so viel erreicht und so viele Musiker beeinflusst…