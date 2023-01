Am 10. Februar 2023 erscheint das 14. Studioalbum FOREGONE von In Flames. Auf Einladung ihres Labels waren wir bei der Listening Session in Stockholm dabei.

Für Listening Sessions Haus-eigener Bands lässt sich das deutsche Label Nuclear Blast gerne besondere Aktionen einfallen – man denke etwa an den Verdun-Besuch zum Sabaton-Album THE GREAT WAR oder die Lappland-Reise in die märchenhafte Welt von Nightwish. Dass In Flames in die schwedische Hauptstadt Stockholm laden statt in ihre als Wiege des Melodic Death Metal geltende Heimat Göteborg hat logistische Gründe: Die Band kehrte erst vor Kurzem von ihrer US-Tournee zurück und bricht nach dem Interviewtag zur ausgedehnten Konzertreise durch Europa auf – die wenige Zeit, die den Musikern zu Hause bei ihren Familien bleibt, will genutzt werden. Daher stoßen…