Die METAL HAMMER-Februarausgabe 2023: In Flames, Katatonia, Nightwish u.a.

Mit ihrer 14. Studioplatte FOREGONE gelingt den schwedischen Melodic Death Metal-Pionieren In Flames nicht nur ein überzeugender Brückenschlag zwischen Tradition und Moderne, sondern auch der Soundcheck-Sieg. Wir unterhielten uns mit dem Führungsduo Anders Fridén und Björn Gelotte, baten Neugitarrist Chris Broderick vors Mikro und kredenzen euch ein Exzerpt aus der kommenden Graphic Novel der Band. Das Paket wird von einer exklusiven CD-Beilage mit 8 Tracks gekrönt.

In einer neuen Folge unserer Diskografieanalyse nehmen wir das Schaffen von Lemmys Lieblingen unter die Lupe.

Welche Inspirationen sich hinter dem neuen Opus SKY VOID OF STARS verbergen, verrät uns Jonas Renkse.

Special: Metal & Sport

Yoga-Fachfrau Saskia Thode und das Metal Workouts-Team erteilen uns eine Lehrstunde in Sachen Bewegung.

Gunnar Sauermann verlebte einige Tourneetage mit der finnischen Gruppe und berichtet umfassend darüber.

Live

Wardruna, Amorphis, Mayhem, Evanescence, Dool, Anvil, Airbourne, Smoke Blow, Billy Talent, Eindhoven Metal Meeting

Sonderbeilage

Vier taufrische Songs und vier In Flames-Klassiker als brandneue Live-Aufnahmen von der aktuellen Tournee erwarten euch auf HELL IS OVERCROWDED AND HEAVEN’S FULL OF SINNERS. Dieses einmalige In Flames-Album gibt es nur zusammen mit dem nächsten METAL HAMMER 02/2023. Für Abonnenten kostenlos, für alle anderen ab 11.01. am Kiosk und und als auf 666 Stück limitiertes Jewelcase nur in unserem Shop unter www.metal-hammer.de/inflames.

Die Tracklist von HELL IS OVERCROWDED AND HEAVEN’S FULL OF SINNERS:

Behind Space (Live 2022)* Scorn (Live 2022)* Only For The Weak (Live 2022)* Take This Life (Live 2022)* State Of Slow Decay** The Great Deceiver** Foregone Pt. 1** Forgone Pt. 2**

* unveröffentlicht und physisch exklusiv hier

** vorab vom kommenden In Flames-Album – hier zuerst auf CD

