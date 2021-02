Das Album des Monats 03/21: Evergrey ESCAPE OF THE PHOENIX

Macht mit bei unserem großen Leserpoll. Unter allen Teilnehmern verlosen wir tolle Preise, unter anderem einen Bass von Primal Fear!

Mit unserer jährlichen Opfergabe huldigen wir euch: Freut euch auf fette Plattenpakete, klasse Lesestoff, hochwertige Technik, edle Tropfen und signierte Instrumente. Mitmachen könnt ihr ganz einfach: Jede Einsendung für unseren Jahrespoll nimmt automatisch an der Verlosung teil. Team METAL HAMMER wünscht viel Glück und Maximum 2021! Preise (Auswahl – die ganze Übersicht gibt es im Heft) Teufel: Das Ende des Kabelsalats „Let me see those devil horns in the f*cking air!“, grölt Corey Taylor gerne bei nahezu jedem (Slipknot-)Konzert. Wollt ihr euch diese Worte in erstklassiger Qualität auf die Ohren drücken? Teufel gibt euch in diesem Fall eine kabellose Hilfe.…