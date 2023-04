Nach den November-Club-Shows ist vor der Tournee 2023: Im Juli kommt Der W erneut auf Konzertreise durch Deutschland.

Stephan Weidner kehrte 2022 aus dem Stadion zurück in die Clubs des Landes: Mit Der W feiert der Bassist und Texter der megaerfolgreichen Böhsen Onkelz den emotionalen Schulterschluss aus nächster Nähe. Der November 2022 führte Weidner und seine Band schon durch 13 Clubs in der Republik: ausverkaufte Shows, Rock'n'Roll-Nahkampf, besondere Begegnungen: Die Live-Rückkehr nach sechs viel zu langen Jahren Bühnenpause war für Der W ein langes, intensives, schweißtreibendes Fest. Die Reaktionen von Fans und Musikern auf die gemeinsamen Abende waren so begeisternd, dass die Entscheidung alternativlos ist: Die Reise geht 2023 mit zwölf Clubshows weiter! "50.000 Menschen im gewaltigen Stadion…