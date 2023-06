Das Album des Monats 07/2023: Raven ALL HELL’S BREAKING LOOSE

Jennifer Haben von Beyond The Black und Gregor Kartsios spielen ‘Mario Kart 8 Deluxe’– in der dritten Episode von „Let’s Play And Talk Metal“!

Let’s a-go! METAL HAMMER bringt Gaming aufs Level „Very Hard“! Unser neues Let’s Play-Format „Let’s Play And Talk Metal“ ist von Metallern, mit Metallern, für Metaller, aber mit dem Augenmerk ausnahmsweise nicht auf Musik, sondern auf (Lieblings)Video- und Computer-Spiele eurer Riff-Helden. Diesmal greift Jennifer Haben zum Controller. Die Beyond The Black-Sängerin brettert – nach kurzem Trainingslager während der vorherigen Konzertreise – über die irren Rennstrecken von ‘Mario Kart 8 Deluxe’ auf der Nintendo Switch. Während der Action-reichen Verfolgungsjagden erzählt die Musikerin von ihrer Leidenschaft für Videospiele. Außerdem, in welchem Hogwarts-Haus sie in ‘Harry Potter’ gelandet wäre und wovon sie als…