Die Metal-Videos der Woche vom 05.04.

Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

Lee Aaron ‘Even It Up’

Apocalyptica ‘The Unforgiven II’

Brume ‘How Rude’

Darkness ‘Wake Up In Rage’

Dool ‘The Shape Of Fluidity’

Five Finger Death Punch ‘This Is The Way’ (feat. DMX)

Future Palace ‘Uncontrolled’

King Bastard ‘The Dawn Of Man’

Korpiklaani ‘Rankarumpu’

Limbonic Art ‘Ad Astra Et Abyssos’

Perchta ‘Vom Verlånga’

Saltatio Mortis ‘Schwarzer Strand’ (feat. Faun)

Soulbound ‘Saint Sinner’

Tungsten ‘Walborg’

Wardruna ‘Hertan (Heart)’

