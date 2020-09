Das Album des Monats 10/20: Enslaved UTGARD

Der nächste Song des neuen Ancst-Albums SUMMITS OF DESPONDENCY feiert seine Premiere. Die Berliner Blackened-Crust-Metaller präsentieren ‘Razed Eden’.

Furios, durchdringend und roh, aber auch atmosphärisch und von Gänsehautmomenten durchsetzt – so klingen Ancst. Die Musik, die Tom Schmidt seit 2011 erschafft und seit dem Fortgang des früheren Sängers auch selbst betextet und einsingt, ordnet sich zwischen Black Metal und Hardcore/Crust ein. "Ich bin szeneübergreifend geprägt, mit Death- und Black Metal groß geworden und über Umwege im DIY-Hardcore-Punk gelandet“, verrät der Fan von schwedischem Death- und Black Metal sowie Hardcore à la Tragedy oder Ekkaia. „Meine Lieblings-Bands waren immer die, die es gekonnt schafften, Elemente beider Subkulturen zu verbinden." Das dritte Ancst-Album SUMMITS OF DESPONDENCY erscheint am 18. September…