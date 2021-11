Mit ‘Marvel's Guardians Of The Galaxy’ erscheint erneut eine Videospielumsetzung einer Superhelden-Vorlage. Und diese könnte sogar richtig gut werden!

Wer erinnert sich nicht an die Anfangsszene von ‘Guardians Of The Galaxy’, in der Chris Pratt tänzelnd zu den 80er-Jahre-Klängen aus seinem Walkman durch die Kulisse hüpft? Schließlich ist die Musik des Vokuhila-Jahrzehnts zu einem regelrechten Trademark der Superheldenreihe avanciert. Deshalb darf die akustische Untermalung natürlich ebenfalls nicht in der gleichamigen Videospieladaption ‘Marvel's Guardians Of The Galaxy’ fehlen. Superhelden und Kultmusik Nachdem die vergangenen Marvel-Spieleumsetzung eher verhalten aufgenommen wurden, könnte ‘Marvel's Guardians Of The Galaxy’ dagegen ein echter Hit werden. Das Singleplayer-Abenteuer schafft es auch ganz ohne die Hilfe der charismatischen Filmhelden eine packende und actionlastige Geschichte zu erzählen, die…