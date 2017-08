Das exklusive Arch Enemy-Album nur im neuen METAL HAMMER

Der neuen METAL HAMMER-Ausgabe 09/2017 liegt das exklusive, neue Arch Enemy-Album LIVE POWER bei. Darauf zu hören: Zwei brandneue Songs vom kommenden Album WILL TO POWER und nur hier erhältliche, exklusiv für METAL HAMMER aufgenommene Live-Songs von der letzten Tour im Frühjahr 2017.

Michael Amott über die exklusive METAL HAMMER-CD LIVE POWER:

„Die Produktion war stressig, weil wir gleichzeitig das neue Album fertiggemacht haben. Aber der Aufwand hat sich absolut gelohnt! Die Aufnahmen stammen von unserer Clubtour im Frühjahr, begleitend zu unserer DVD AS THE STAGES BURN. Die Konzerte haben echt Spaß gemacht. DVD und Tour waren eine Art Dankeschön an die Fans, die uns während der WAR ETERNAL-Tournee unterstützt haben – das ist ein epischer Teil der Arch Enemy-Geschichte und unseres Lebens, denn die Tour lief einfach immer weiter und weiter, mit immer neuen Dates und Orten. Ein sehr ausführlicher Lauf! Wir hatten nicht wirklich mit einem Liverelease geplant; da wir erst ein Album mit Alissa hatten, dachten wir, wir warten bis nach dem nächsten. Es wurde aber so erfolgreich, dass wir uns dazu entschieden haben, eine DVD dazu zu veröffentlichten. Die Live-CD für METAL HAMMER stammt von der bergleitenden Tournee im April, die Konzerte wurden extra dafür mitgeschnitten. Das Live-Album zum Live-Album sozusagen: Es zeigt die Band live und roh aus dem Pit!“

Diese Songs findet ihr auf dem exklusiven Arch Enemy-Album in der neuen METAL HAMMER-Ausgabe:

1 The World Is Yours* Lyrics by M. Amott | Music by M. Amott, Erlandsson

2 The Eagle Flies Alone* Lyrics & Music by M. Amott

3 War Eternal** Lyrics by M. Amott | Music by M. Amott, Cordle

4 Stolen Life** Lyrics & Music by M. Amott

5 As The Pages Burn** Lyrics by White-Gluz | Music by M. Amott

6 Ravenous** Lyrics by Gossow, M. Amott | Music by M. Amott, C. Amott

7 You Will Know My Name** Lyrics by M. Amott | Music by M. Amott, Cordle

8 No Gods, No Masters** Lyrics by Gossow, M. Amott | Music by M. Amott, C. Amott

9 We Will Rise** Lyrics by M. Amott | Music by M. Amott, C. Amott Nemesis** Lyrics by Gossow | Music by M. Amott, C. Amott, Erlandsson

* Taken from the album WILL TO POWER. ** Exclusively recorded during the ARCH ENEMY tour in Germany 2017.

So kommt ihr an das neue Arch Enemy-Album!

Das Arch Enemy-Album LIVE POWER gibt es exklusiv mit der neuen METAL HAMMER-Ausgabe 09/2017 mit ausführlichem Interview und allem, was ihr zum kommenden Album WILL TO POWER wissen müsst! Ihr bekommt METAL HAMMER 09/2017 ab 23.08.2017 am Kiosk oder indem ihr das Heft per Mail bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!