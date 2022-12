Das sind “The Big Six” (Of Deathcore)

Dass die Besten der Besten unseren Zuspruch und unsere Dankbarkeit verdienen, insbesondere wenn es die hochgeliebte Stromgitarrenmusik anbelangt, sollte keineswegs bestritten werden. Dennoch erheben sich regelmäßig (und meistens einer subjektiven Massenmeinung unterliegende) anzuhimmelnde Genre-Hochkaräter aus dem vielfältigen Spektrum Musikschaffender, die sich einen nicht immer gerechtfertigten Sensationsstatus aufdrücken lassen. So spalten sich bis heute legitimerweise die Meinungen, wenn es um die Konstellation der sogenannten „Big Four Of Thrash“ geht. Ähnlich verhält es sich mit Theorien um die „Big Three Of Melodic Death“ und weitere Subgenres des Metal.

Eine neue Deathcore-Elite

Der neueste Trend scheint unterdessen eine Deathcore-Tendenz zu pflegen – eine junge Gattung, die stets neue und junge Gesichter und Stimmen hervorbringt. Wer gehört also zu den Besten Deathcorelern? Die Mühe, diesbezüglich eigene Theorien zu entwickeln, wird uns durch die Neugründung von The Big Six abgenommen.

Insbesondere seit dem Beitritt ihres aktuellen Frontmanns Will Ramos und der darauffolgenden Veröffentlichung ihrer EP …AND I RETURN TO NOTHINGNESS (2021) stehen Lorna Shore unangefochten im Rampenlicht des Deathcore. Während sich Ramos also binnen kürzester Zeit durch Granaten wie 'To The Hellfire' oder 'Into The Earth' an die Spitze der „brutalsten" Growler überhaupt katapultieren konnte, haben bereits alteingesessene Hasen mit dem 28-jährigen um einen Platz unter den Besten des Genres konkurriert.

Nun ist allerdings klar: Sechs der wohl wichtigsten Deathcore-Sänger haben ein vermutlich höchst Genre-relevantes Projekt ins Leben gerufen, das sie namentlich selbst zu den wichtigsten Akteuren der Musikrichtung erklärt. Folgende Musiker wurden bei gemeinsamen Aufnahme-Sessions in den Sweetwater Studios in Fort Wayne, Indiana, gesehen:

The Big Six

Chris Froznak (Attila) Joe Badolato (Fit For An Autopsy) Taylor Barber (Left To Suffer) Dickie Allen (Infant Annihilator, Scumfuck) Tyler Shelton (Traitors) Will Ramos (Lorna Shore)

Aktuell wissen wir, dass alle sechs eine Band namens The Big Six gegründet und einen gemeinsamen Instagram-Account eingerichtet haben. Ganz offensichtlich wird man sich auf dieses Projekt freuen können.

In Liebe vereint

„Was für eine unglaubliche Zeit mit den Jungs", so Ramos. „Die letzten paar Tage waren absolut verrückt zwischen der Weihnachts-Show und diesem monumentalen Treffen. Ich wusste, dass es gut werden würde, aber ich hatte keine Ahnung, wie viel Spaß es machen würde. Ich liebe diese Jungs, und das solltet ihr auch. Folgt The Big Six für mehr verrückten Scheiß und vergesst nicht, euch Traitors, Attila, Fit For An Autopsy, Left To Suffer und Scumfuck anzuhören, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Ganz viel Liebe. Vielen Dank an Jozy Franco und den Rest der Sweetwater-Familie, dass ihr das möglich gemacht habt."

Barber fügte folgende Worte hinzu: „Diese Jungs gehören zu meinen absoluten Lieblingsmenschen auf diesem Planeten. Sie sind meine besten Freunde. Wir haben schon jetzt wahnsinnige gemeinsame Erinnerungen, von denen nur noch mehr kommen werden!“

Offensichtlich wurde die erste EP von The Big Six bei besagten Studio-Sessions aufgenommen. Ein „phänomenales“ Werk, das uns „umhauen“ soll… Wir sind gespannt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Will Ramos (@thewillramos)

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von The Big Six (@thebig6official)

