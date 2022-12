Ed Sheeran und Dani Filth haben kollaboriert

Die Zusammenarbeit von Ed Sheeran mit Dani Filth beziehungsweise Cradle Of Filth nimmt immer konkretere Formen an, wie es scheint. Denn Dani hat just ein Foto in den Sozialen Medien geteilt (siehe unten). Darauf sind er selbst, Ed Sheeran und Produzent Scott Atkins beim Mittagessen im Gasthaus The Four Horseshoes im britischen Städtchen Thornham Magna zu sehen.

Es geht voran

Dazu schreibt Filth: „Vor etwas mehr als einer Woche hatte ich mit diesen unwahrscheinlichen Kerlen Mittagessen, nachdem wir gerade etwas Spaßiges gemacht haben.“ Der vorherige Zwischenstand stammte noch aus dem August. Da gab Dani Filth zu Protokoll: „Ed Sheeran hat ein bisschen was gemacht, doch dann bekam seine Frau ein Baby. Offensichtlich wurde er davon abgelenkt. Weiterhin hat Ed gemacht, was er eben macht — nämlich weltweit gewaltige Konzerte spielen. Er steht nicht auf Abruf zur Verfügung. Aber er wird es zu Ende bringen, wie er mir versichert. Tatsächlich habe ich erst kürzlich mit ihm gesprochen.“

Die Zusammenarbeit bahnte sich an, indem Ed Sheeran öffentlich bekundete, dass er total auf Cradle Of Filth abfahren würde. „Daraufhin haben Ed und ich tatsächlich Mails geschrieben“, berichtete Dani Filth in der Kerrang! Radio-„Breakfast Show“. „Er hat sich tatsächlich mit mir in Verbindung gesetzt. Er lud mich zu sich nach Hause ein. Beziehungsweise schlug er erst vor, zu mir zu kommen. Doch ich wies ihn darauf hin, dass ich weder eine eigene Bar noch ein eigenes Dorf besitze, und es besser wäre, wenn ich ihn besuchen kommen würde. Er sagte, er würde alles tun. Im wahrsten Sinne des Wortes. Er sagte, er wäre ein großer Fan. Er scheint ein wirklich sehr netter Kerl zu sein.“

